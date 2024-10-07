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Через Верхний Ларс перестали пускать машины
Пропуск автомобилей приостановлен на пункте Верхний Ларс на границе с Грузией
Пункт пропуска Верхний Ларс
Движение автомобилей через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией закрыто на неопределенный срок, сообщил подведомственный Минтрансу Росгранстрой.
Машины не пускают из-за ремонтных работ на грузинской стороне, заявило ведомство.
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