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Через Верхний Ларс перестали пускать машины

Пропуск автомобилей приостановлен на пункте Верхний Ларс на границе с Грузией
Пункт пропуска Верхний Ларс
Пункт пропуска Верхний Ларс (Фото: ФГКУ Росгранстрой / VK)

Движение автомобилей через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией закрыто на неопределенный срок, сообщил подведомственный Минтрансу Росгранстрой.

Машины не пускают из-за ремонтных работ на грузинской стороне, заявило ведомство.

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