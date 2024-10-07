У обвиняемого в хищениях у Нахимовского училища арестовали имущество
Имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны» Алексея Ширинкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина», — говорится в сообщении.
Речь идет о хищениях при строительстве филиала петербургского Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Соответствующий контракт заключили Минобороны и Главное военно-строительное управление № 4 в 2019 году.
По версии следствия, Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова «оформили подложные акты приемки выполненных работ по указанному контракту», что нанесло ущерб государству на сумму более 100 млн руб. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб. Чистякова находится в СИЗО, Ширинкин — под домашним арестом.
не признала свою вину, а ее адвокат счел излишней меру пресечения на фоне возраста и состояния здоровья. Прокурор посчитал, что Чистякова может оказать давление на других участников судопроизводства. Обвинение также указывало на то, что позиция ее руководителя отличается от ее версии.
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