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У обвиняемого в хищениях у Нахимовского училища арестовали имущество

СК арестовал имущество фигуранта дела о хищениях на стройке Нахимовского училища
Автомобиль, дом и участок экс-начальника отдела капитального строительства Балтийского флота арестовали по делу о хищениях при возведении филиала Нахимовского училища в Калининграде. Сам фигурант находится под домашним арестом
Филиал Нахимовского военно-морского училища в&nbsp;Калининграде
Филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде (Фото: Филиал НВМУ в Калининграде)

Имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны» Алексея Ширинкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина», — говорится в сообщении.

Речь идет о хищениях при строительстве филиала петербургского Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Соответствующий контракт заключили Минобороны и Главное военно-строительное управление № 4 в 2019 году.

По версии следствия, Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова «оформили подложные акты приемки выполненных работ по указанному контракту», что нанесло ущерб государству на сумму более 100 млн руб. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб. Чистякова находится в СИЗО, Ширинкин — под домашним арестом.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Подчиненная Ширинкина не признала свою вину, а ее адвокат счел излишней меру пресечения на фоне возраста и состояния здоровья. Прокурор посчитал, что Чистякова может оказать давление на других участников судопроизводства. Обвинение также указывало на то, что позиция ее руководителя отличается от ее версии.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Калининград Строительство хищения Следственный комитет Минобороны Балтийский флот
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