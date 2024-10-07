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Алтайский минздрав опроверг нехватку препарата для лечения шизофрении

Минздрав Алтайского края: информация о дефиците препарата сульпирид недостоверна
О дефиците сульпирида в Алтайском крае и угрозе «всплеска шизофрении» из-за нехватки других препаратов от психрасстройств писал Mash. Минздрав региона назвал информацию недостоверной и заверил, что лекарств хватает
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Алтайском крае достаточно лекарственных средств для лечения шизофрении, в том числе препарата сульпирид, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что информация об отсутствии этого препарата на территории региона, появившаяся в Сети, недостоверна. О том, что в Алтайском крае возник дефицит сульпирида, сообщал телеграм-канал Mash. Сейчас в сообщении канала нет упоминания сульпирида. Канал утверждал, что дефицит препаратов от психических и тревожных расстройств может спровоцировать «всплеск шизофрении» в регионе.

О том, что в регионе нельзя купить сульпирид, говорил на заседании Алтайского краевого законодательного собрания депутат Сергей Писарев. «Не секрет, что в связи с санкциями у нас исчезли определенные препараты из сети, и найти импортные препараты порой трудно, но есть отечественные аналоги. Есть один такой препарат [сульпирид]. Если мы сегодня позвоним в аптеки, то не найдем его ни в одной из них», — заявлял он (цитата по местному изданию «Толк»).

В минздраве Алтайского края отметили, что в регионе насчитывается почти 5 тыс. упаковок сульпирида. Из них более 3 тыс. продаются в аптеках, оставшиеся 1,5 тыс. находятся в медицинских учреждениях.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

«Например, на складе аптек Алтая лекарственный препарат «МНН: Сульпирид» под торговым наименованием «Эглонил таб. 200 мг № 12» для обеспечения федеральных льготников есть 320 упаковок. Кроме того, в аптечной сети, осуществляющей отпуск по льготным рецептам, — есть 80 упаковок», — говорится в комментарии директора этой сети аптек Марины Годовой, который прислал в РБК минздрав Алтайского края.

На примере лекарства «Эглонил таб. 200 мг № 12», действующим веществом которого также является сульпирид, она уточнила, что пациенту в среднем необходимо пять упаковок препарата в месяц.

Сульпирид — нейролептик, оказывающий «регулирующее» воздействие на центральную нервную систему. Имеет умеренный антипсихотический и слабый антидепрессивный эффект.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
шизофрения Алтайский край дефицит лекарства психическое расстройство новости
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