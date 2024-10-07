Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую общину «КЕРОР» из-за несоблюдения требований законодательства о религиозных объединениях. Областная община заявила, что организация «давно по факту не существует»

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Ростовский областной суд ликвидировал религиозную организацию «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» за несоблюдение требований российского законодательства, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — рассказали там.

«Они по факту давно не существуют. Это уже следствие отсутствия работы», — прокомментировали РБК в еврейской общине Ростовской области.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» зарегистрирована как местная религиозная организация в Ростове-на-Дону в августе 2003 года. Председателем правления значится Яков Луковский.

РБК обратился за комментарием к Якову Луковскому.

Иск с требованием ликвидировать Ростовскую еврейскую общину от Минюста областной суд принял в сентябре, сообщали «Ведомости Юг». В марте этого года Минюст проводил плановую проверку организации, по результатам которой решил привлечь Луковского к административной ответственности и признать виновным по ч. 1 ст. 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию органа, осуществляющего государственный надзор), писала газета.

Минюст также потребовал ликвидировать и исключить из ЕГРЮЛ «Общину святой апостольской соборной Ассирийской церкви Востока» из города Шахты Ростовской области из-за нарушения требований закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Председатель Николай Якубов заявил «Ведомостям Юг», что с документацией у организации «все нормально», а вопросом иска занимается один из учредителей.

Кроме того, в начале сентября Ростовский областной суд возбудил дело о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ еще одной иудейской местной религиозной организации — «Еврейской община г. Новочеркасска», зарегистрированной в 1999 году.