 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти объяснили запрет акции у Еврейского центра под Петербургом

Мемориал евреям-жертвам нацизма в Пушкине &laquo;Формула скорби&raquo;
Мемориал евреям-жертвам нацизма в Пушкине «Формула скорби» (Фото: Lilotel / Wikipedia)

Власти запретили публичную ежегодную траурную церемонию памяти жертв холокоста Еврейского общинного центра в связи с действующими антикоронавирусными ограничениями, сообщили РБК в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.

Ранее Еврейский общинный центр в Петербурге сообщил, что им отказали в проведении церемонии памяти жертв нацистского геноцида. Акцию центр проводит каждый год в первое воскресенье октября возле памятника «Формула скорби» в Пушкине.

В соответствии с постановлением «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге коронавируса» администрация не согласовала проведение церемонии. Однако позднее центр направил просьбу о согласовании акции в другом формате, отметили в администрации.

«От фонда поступило еще одно обращение — о проведении траурного мероприятия. Оно администрацией согласовано, приняты меры для обеспечения безопасности его проведения», — заявили в исполнительном органе.

В СПЧ предложили ввести уголовное наказание за отрицание холокоста
Политика
Мемориал жертвам &laquo;Марша&nbsp;смерти&raquo;&nbsp;в посёлке Янтарный Калининградской области

Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году рядом с Александровским парком. В годы Второй мировой войны на этом месте происходили массовые расстрелы еврейского населения. В Пушкине в те годы были убиты около 250–300 евреев. Траурную церемонию на этом месте проводили ежегодно.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург траурная акция Великая Отечественная война Холокост
Материалы по теме
Израиль раскритиковал МИД России за упоминание холокоста
Политика
В СПЧ предложили ввести уголовное наказание за отрицание холокоста
Политика
ЕС заявил о необычайном всплеске антисемитизма и жизни евреев в страхе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Посол Израиля в России объяснила разницу между атаками ИранаПолитика, 11:12
Курс биткоина падал к $60 тыс. на фоне эскалации конфликта на Ближнем ВосКрипто, 11:09
«Страна» узнала о прекращении упоминаний Угледара в сводках генштаба ВСУПолитика, 11:06
Синдром вождя. Ученые назвали главное качество настоящего лидераPro, 11:01
«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в ГоаПресс-релиз, 10:58
Почему туристический сектор Индии вырос на 106% в 2023 годуОтрасли, 10:56
Руководитель просит от вас «все и сразу»: что ему ответитьPro, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Новые Lada – нарасхват. АвтоВАЗ повысил продажи второй месяц подрядАвто, 10:47
Министр спорта отреагировал на данные ВЦИОМа о падении интереса к футболуСпорт, 10:42
В Китае заявили о необходимости вместе с Россией обеспечивать мирПолитика, 10:38
Власти объяснили запрет акции у Еврейского центра под ПетербургомОбщество, 10:36
Украина приостановила проезд через КПП на границе с РумыниейПолитика, 10:31
Полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в ОПГОбщество, 10:27
Мировая экономика замедляется. Какие акции и активы защитят инвестораPro, 10:27