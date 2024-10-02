Власти объяснили запрет акции у Еврейского центра под Петербургом
Власти запретили публичную ежегодную траурную церемонию памяти жертв холокоста Еврейского общинного центра в связи с действующими антикоронавирусными ограничениями, сообщили РБК в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.
Ранее Еврейский общинный центр в Петербурге сообщил, что им отказали в проведении церемонии памяти жертв нацистского геноцида. Акцию центр проводит каждый год в первое воскресенье октября возле памятника «Формула скорби» в Пушкине.
В соответствии с постановлением «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге коронавируса» администрация не согласовала проведение церемонии. Однако позднее центр направил просьбу о согласовании акции в другом формате, отметили в администрации.
«От фонда поступило еще одно обращение — о проведении траурного мероприятия. Оно администрацией согласовано, приняты меры для обеспечения безопасности его проведения», — заявили в исполнительном органе.
Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году рядом с Александровским парком. В годы Второй мировой войны на этом месте происходили массовые расстрелы еврейского населения. В Пушкине в те годы были убиты около 250–300 евреев. Траурную церемонию на этом месте проводили ежегодно.
Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram
Умер Вячеслав Добрынин
Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года
Как выбрать вино в магазине
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики
Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов