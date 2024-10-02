Власти объяснили запрет акции у Еврейского центра под Петербургом

Мемориал евреям-жертвам нацизма в Пушкине «Формула скорби» (Фото: Lilotel / Wikipedia)

Власти запретили публичную ежегодную траурную церемонию памяти жертв холокоста Еврейского общинного центра в связи с действующими антикоронавирусными ограничениями, сообщили РБК в пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга.

Ранее Еврейский общинный центр в Петербурге сообщил, что им отказали в проведении церемонии памяти жертв нацистского геноцида. Акцию центр проводит каждый год в первое воскресенье октября возле памятника «Формула скорби» в Пушкине.

В соответствии с постановлением «О мерах по противодействию

распространению в Санкт-Петербурге коронавируса» администрация не согласовала проведение церемонии. Однако позднее центр направил просьбу о согласовании акции в другом формате, отметили в администрации.

«От фонда поступило еще одно обращение — о проведении траурного мероприятия. Оно администрацией согласовано, приняты меры для обеспечения безопасности его проведения», — заявили в исполнительном органе.

Мемориал «Формула скорби» в Пушкине был установлен в 1991 году рядом с Александровским парком. В годы Второй мировой войны на этом месте происходили массовые расстрелы еврейского населения. В Пушкине в те годы были убиты около 250–300 евреев. Траурную церемонию на этом месте проводили ежегодно.