«Известия» узнали, что наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

Эксперимент будут проводить в течение года, начиная с марта 2025 года. Нарушителей будут предупреждать через «Госуслуги», выписывать штрафы им пока не будут. По данным РСА, в России 7-10% водителей не имеют ОСАГО

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Наличие полисов ОСАГО, обязательных для автомобилистов, предложено проверять по дорожным камерам с 1 марта 2025 года, сообщают «Известия». Решение о проведении соответствующего эксперимента, по данным издания, было принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, также газета ссылается на внутренние документы и источник, знакомый с обсуждением.

В июле с предложением штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер выступил Российский союз автостраховщиков (РСА), писал РБК.

Проработать инициативу поручено ЦБ, Минцифры и МВД, сообщает газета. Эксперимент, по ее информации, будут проводить в течение 12 месяцев. Автомобилистам, у которых нет полиса ОСАГО, будут приходить предупреждения на портал госуслуг. Штрафовать водителей пока не планируют.

Власти решили проверить меру в форме эксперимента, чтобы протестировать работу системы и дать гражданам время на подготовку к возможным нововведениям, сказал «Известиям» глава РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, если проверка пройдет удачно, количество жалоб на некорректную отправку предупреждений будет минимальным, и число водителей без полисов ОСАГО начнет снижаться, срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает полноценно, и нарушителям начнут выписывать штрафы.

Сейчас в России насчитывается примерно 36 млн водителей, из них порядка 7–10% не имеют ОСАГО, рассказал Уфимцев. Однако на данный момент неизвестно, в каком соотношении они распределены по регионам, эксперимент должен помочь выявить это, отметил он. Также мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые продают поддельные полисы, заключил он.

Гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин рассказал, что механизм будет выявлять нарушения следующим образом: камеры будут фотографировать весь поток машин, затем их номера будут сопоставляться с базой данных ОСАГО через информационную систему ГИБДД. Если полис найдется, фотография удалится. При его отсутствии система направит повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более поздней загрузки полиса в систему (например, если его заключили в бумажной форме). Если страховки вновь не окажется, водитель получит предупреждение, а в перспективе — штраф.

Галушин отметил, что технически система готова к эксплуатации, но перед ее полноценным запуском потребуется внести поправки в КоАП, чтобы штраф за отсутствие полиса приходил не более одного раза в день даже, если нарушение зафиксировали несколько камер за сутки.