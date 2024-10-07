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Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДД

Юрист Лебедева: инициатива Минтранса не означает штрафы за навигатор в машине
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Министерство транспорта предложило запретить использование устройств, в том числе смартфонов и планшетов, отвлекающих внимание водителей за рулем и использующихся «для просмотра видео в процессе движения». Опрошенные РБК юристы сомневаются, что новые правила коснутся навигаторов, которые многие используют именно на телефоне во время поездок.

«Сразу же стоит сказать, что опасаться нечего, за использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет. С единственной оговоркой — если их применение соответствует ряду обязательных условий», — сказала РБК адвокат Екатерина Лебедева.

Минтранс предложил запретить водителям пользоваться планшетами за рулем
Политика
Фото:byswat / Shutterstock

Все изменения ПДД, планируемые Минтрансом, скорее носят «косметический» характер, считает адвокат Аминат Гетажеева. По ее словам, будут уточнены некоторые моменты с учетом текущих условий, а также скорректированы неактуальные формулировки. «Никаких тотальных штрафов за навигатор или другое техническое устройство в машине не будет», — подтвердила она позицию Лебедевой.

Гетажеева пояснила, что необходимость внесения поправок в ПДД обусловлена тем, что многие формулировки в условиях современных реалий стали устаревшими и неактуальными. «Например, требование о запрете на пользование телефоном без устройств hands-free появилось в ПДД в 2001 году. Тогда устройства могли использоваться разве что для связи, в то время как сейчас функционал у смартфонов значительно выше и вариантов взаимодействия с ними без рук стал больше», — пояснила адвокат.

Лебедева, в свою очередь, напомнила, что категорически запрещено устанавливать любые мультимедийные устройства на лобовом стекле, особенно если они преграждают обзор водителю. «Если устройство небольшое (например, видеорегистратор) и установлено в районе зеркала заднего вида или в уголке, это никоим образом не может служить основанием для штрафных санкций», — считает Лебедева.

По ее мнению, ограничение на использование технических устройств, не являющихся частью конструкции автомобиля, во время движения не означает запрет навигационных систем. «Единственный нюанс, смартфон или планшет, на котором установлена навигационная программа, должен быть закреплен на специальной подставке. Таким образом, если автовладелец соблюдает действовавшие ранее предписания, никто его не оштрафует», — уверена Лебедева.

Гетажеева напомнила, что сотрудники ГИБДД могут выписать штраф, если водитель во время движения держит устройство в руке или оно установлено на лобовом стекле автомобиля непосредственно перед ним, ограничивая обзор. «Если планшет или смартфон закреплены на специальном держателе, установленном на лобовом стекле (в углу) или вентиляционной решетке, автолюбитель вправе пользоваться ими при условии, что его руки будут все время находиться на руле во время движения», — заключила адвокат.

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ПДД навигатор смартфоны Минтранс новости автомобилисты
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