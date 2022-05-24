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МЧС обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

Приговор пожарным, которые тушили «Зимнюю вишню» в Кемерове, является несправедливым; они действовали по правилам, поэтому суд должен отменить приговор, сочли в ведомстве
Сергей Генин (слева) и Андрей Бурсин
Сергей Генин (слева) и Андрей Бурсин (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

МЧС участвует в процессе обжалования приговора пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о халатности на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил врио министра МЧС Александр Чуприян во время прямой линии руководства министерства с сотрудниками ведомства, передает корреспондент РБК. Мероприятие получило название «Открытый разговор». В нем приняли участие сотрудники всех региональных главков МЧС.

«Адвокаты работают, парней мы не бросаем, а вопросов, которые надо решать в зоне ответственности МЧС, их огромное количество», — сообщил Чуприян, отвечая на вопрос пожарного из Санкт-Петербурга Андрея Мазурова.

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Чуприян назвал пожар в «Зимней вишне» трагедией всей страны и напомнил, что МЧС была единственной службой, которая оказалась согласовывать переоборудование кондитерской фабрики в торговый центр. Он объяснил, что ведомство не может комментировать детали о ходе дела из-за того, что идут судебные процессы.

Однако врио ведомства рассказал, что начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина осудили за то, что он не пошел в разведку по тому направлению, которое показывал родитель, а решил поверить работнику охраны ТЦ. Врио министра отметил, что поступил бы также, и подчеркнул, что звено Генина по пути нашло человека без сознания и он остался жив.

«Сотрудники МЧС в полном объеме выполнили все требования по организации пожарных работ. Мы очень надеемся, что суд вынесет другой приговор. Сейчас вступили в апелляционную стадию и будем доказывать позицию МЧС России», — сказал статс-секретарь Алексей Серко и добавил, что суд отказался приобщить эксперимент ведомства по условиям работы на том пожаре.

В этом году министерство планирует внести в Госдуму законопроект об оправданном риске пожарных, который будет защищать их от уголовного преследования в «неопределенных случаях».

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Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже, где находились кинозалы. В нем погибли 60 человек, из них 37 детей, которые были заперты в кинотеатре. Более 70 человек пострадали.

Возможными причинами пожара считаются неосторожное обращение с огнем со стороны детей, короткое замыкание в результате перенагрузки электросетей, а также нарушения при монтаже и обслуживании электрических сетей. Генеральный директор основного арендатора ТРЦ Надежда Судденок и эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кемеровской области заявляли, что пожар мог возникнуть из-за поджога.

По данным следствия, в тот день в ТЦ не работала пожарная сигнализация, а охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» во время пожара были заперты.

Заводский суд Кемерово вынес приговоры фигурантам дела 29 октября 2021 года. Среди них были и пожарные. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин получил пять лет колонии общего режима по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет колонии общего режима.

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После суда Генин дал интервью NGS42. Он рассказал, что к нему подбежал отец девочки, которая была в кинозале, Александр Ананьев и крикнул, что у него на четвертом этаже дети. По словам Генина, мужчина не говорил конкретно про кинозал. «Он же сказал: «У меня на четвертом этаже дети», а мы и так туда шли, и в тот же момент пришла информация от 57-го звена, что в зале, возможно, есть дети», — сказал пожарный.

Он объяснил, что на тот момент все здание выше третьего этажа было в дыму и вести Ананьева на смерть он бы не стал, учитывая то, что мужчина точно не знал, где находятся дети.

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Теги
Жанна Антохина, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
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