Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны
Президент США Джо Байден даровал помилование всем осужденным на федеральном уровне за простое хранение марихуаны, решение распространяется и на тех, кому еще не предъявили обвинения, следует из подписанного им соответствующего указа.
Помилование не распространяется на другие правонарушения, связанные с каннабисом или другими наркотиками. Также этот указ не коснется иностранцев, которые на момент совершения преступления находились в США нелегально.
Байден поручил министру юстиций определить процедуру подачи заявлений на помилование в кратчайшие сроки. В ведомстве заявили, что начнет внедрять этот процесс в ближайшие дни. Также Минюст США совместно с министерством здравоохранения и социальных служб пересмотрят классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ.
В Белом доме полагают, что это решение затронет порядка 6,5 тыс. человек, осужденных за хранение марихуаны на федеральном уровне за период. Там отметили, что Байден призывает губернаторов всех штатов последовать его примеру.
Байден обещал декриминализовать марихуану и реабилитировать осужденных за связанные с ней преступления еще во время своей предвыборной кампании в 2019 году. В декабре 2020 года Конгресс США проголосовал за легализацию каннабиса. Законопроект предусматривает исключение марихуаны из списка запрещенных веществ, позволяет развивать бизнес в этой сфере, получать назначения врачей на употребление наркотика в медицинских целях, а также позволяет отменить ранее вынесенные приговоры суда за употребление или хранение марихуаны, если обвинения не связаны с насилием.
Каннабис легализован в 15 штатах, еще в 34 штатах разрешено его употребление в медицинских целях. Новый законопроект даст местным властям больше полномочий по регулированию оборота марихуаны.
В Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, подписанной президентом Владимиром Путиным 23 ноября 2020 года, говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности России.