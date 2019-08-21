В центре Краснодара произошла стрельба

Неизвестные открыли стрельбу в центре Краснодара. Соответствующую видеозапись очевидцев опубликовало в своем YouTube издание «Свободные медиа».

Инцидент произошел в районе Вишняковского рынка на фоне выяснения отношений между группой мужчин. На записи слышны звуки выстрелов из оружия. Затем в кадре появляются кровавые следы на асфальте и машина скорой помощи.

Как сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных органах, перестрелка произошла во вторник около 23:00 часов на Ставропольской улице. Отмечается, что в результате пострадал один человек, его доставили в больницу.

Агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.