Похищенного в Абхазии российского бизнесмена вернули в Санкт-Петербург

Разыскиваемый Интерполом акционер Кировского завода Максим Яковлев вернулся в Санкт-Петербург впервые после исчезновения четыре месяца назад в Абхазии

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О том, что Яковлев вернулся в Россию агентству ТАСС сообщил помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба. Он рассказал, что бизнесмен, которого искали четыре месяца, был в грязной одежде, оброс и выглядел очень уставшим. При этом Амичба не уточнил, где именно Яковлев находился все это время, и как оказался на свободе.

Вместе с тем издание «Фонтанка» утверждает, что Яковлева доставили в Санкт-Петербург сотрудники российского уголовного розыска. Его освободили в Абхазии после переговоров с похитителями, которые требовали за его возвращение 200 миллионов рублей. Операция держалась в секрете даже от сотрудников МВД Абхазии, для которых появление Яковлева 6 октября в Сухуме стало неожиданностью Издание утверждает, что в местных правоохранительных органов были недовольны тем, что оперативно-разыскные мероприятия на территории страны проводились без их ведома.

Яковлева похитили в Новом Афоне в начале июня. С тех пор не было никакой информации, где он находится.

Бизнесмен находится в розыске по линии Интерпола. Главу холдинга «Полиграфоформление» и миноритария Кировского завода власти Киргизии Его подозревают в совершении преступлений по статьям «Разбой», «Самоуправство» и «Самовольный захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений» Уголовного кодекса этой страны.