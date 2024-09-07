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Через Беломорканал прошел первый теплоход после аварии в июле

Губернатор Карелии: первый теплоход прошел через Беломорканал после аварии
По Беломорканалу прошел первый теплоход «Александр Пушкин», судоходство между 10-м и 11-м шлюзами останавливали из-за аварии в конце июля
Фото: AParfenchikov / Telegram
Фото: AParfenchikov / Telegram

Беломорско-Балтийский канал возобновил работу, после устранения последствий аварии здесь прошел первый теплоход «Александр Пушкин», сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

«Благодаря современным технологиям, которые использовали для укрепления берегов, восстановительные работы удалось провести в короткие сроки. Специалисты также проверили состояние каналов и приняли меры, которые позволят исключить подобные аварии. Мониторинг будет продолжен», — написал он.

Парфенчиков добавил, что «восстановление безопасной навигации будет способствовать увеличению транспортного потока» через Беломорканал.

Беломорско-Балтийский канал ввели в эксплуатацию в 1933 году, он соединяет Белое море и Онежское озеро. Его протяженность — 227 км, из которых 37,1 км — искусственные водные пути, остальное — реки и озера. В 2022 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов, которые находились в предаварийном состоянии. Предполагалось, что работы завершатся к концу 2024 года.

29 июля власти Карелии сообщили об аварии на Беломорканале — между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. В результате вода затопила ближайшие поселок и СНТ, пострадали не менее десяти человек. В Сегежском округе вводили режим ЧС. ФБУ «Администрация «Беломорканал» запретила движение между 10-м и 11-м шлюзами до завершения восстановительных работ.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Карелия Беломорканал теплоход Артур Парфенчиков
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