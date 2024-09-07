Гомес сделала капитал в основном за счет бизнеса - продажи косметики из своей линейки Rare Beauty, на выпускающую ее компанию приходится 80% состояния артистки в размере $1,3 млрд

Американская певица Селена Гомес стала долларовым миллиардером, передает Bloomberg.

По подсчетам агентства, состояние Гомес достигло $1,3 млрд, в основном за счет бизнеса. У певицы есть собственная линейка косметики под названием Rare Beauty, которую она запустила пять лет назад. На долю Гомес в Rare Beauty Brands приходится 80% ее капитала.

При оценке финансового состояния Гомес Bloomberg учитывал стоимость ее проданных музыкальных альбомов и недвижимости, доходы от сделок со стриминговыми сервисами, партнерских отношений с брендами, продаж билетов на концерты и актерской деятельности. Также у Гомес есть стартап Wondermind, оказывающий помощь людям с ментальными расстройствами и занимающийся исследованиями ментального здоровья.

Так, на партнерские контракты приходится около 6,9% капитала певицы, на доходы от концертной деятельности — порядка 4,8%, а на Wondermind — 2,6%. Продажа альбомов принесла ей 1,8% состояния, актерская деятельность — 1,3%. По 0,7% и 0,6% капитала приходятся на сделки со стриминговыми сервисами и общую стоимость ее недвижимости.

Селена Гомес начала карьеру в 2002 году, попав в шоу «Барни и друзья» на PBS, когда ей было всего десять лет, но славу ей принес сериал «Волшебники из Вэйверли плэйс» на Disney Channel. Позднее она занялась музыкальной карьерой и бьюти-бизнесом. Первые три студийных альбома Гомес выпустила в составе группы Selena Gomez & the Scene, созданной в 2009 году, затем вышли два ее мини-альбома и один сборник. Позднее артистка начала выступать сольно и выпускать только синглы. На протяжении нескольких лет Гомес состояла в отношениях с канадским певцом Джастином Бибером.

В конце октября 2023 года Bloomberg назвал миллиардером другую американскую певицу — Тейлор Свифт. По оценке издания, на тот момент ее состояние превысило $1 млрд, на это повлиял масштабный тур Eras, в рамках которого Свифт дала уже свыше 50 концертов.