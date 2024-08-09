Состояние семьи индийского миллиардера Амбани достигло 10% ВВП страны

Личное состояние Мукеша Амбани достигло $113,9 млрд. Он возглавляет Reliance Industries, у которой есть предприятия в нефтехимической промышленности, нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях, розничной торговле и финансовых услугах

Мукеш Амбани (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Семья миллиардера Мукеша Амбани возглавила список богатейших в Индии с оценкой в 25,75 трлн рупий ($385,5 млрд), что почти эквивалентно 10% ВВП Индии, сообщила Hindustan Times со ссылкой на отчет банка Ваrclays-Hurun India. По данным Всемирного банка, номинальный ВВП Индии в 2023 году составил $3,549 трлн, а в пересчете по паритету поупательской способности — $14,537 трлн.

Рейтинги основаны на оценках компаний по состоянию на 20 марта и не включают частные инвестиции и ликвидные активы, они также корректируются с учетом перекрестного владения, чтобы предотвратить двойной учет.

За Амбани на втором месте следует семья Нираджа Баджаджа (производство автомобилей) с оценкой в 7,13 трлн рупий (более $80 млрд). Семья Кумара Бирлы (добыча полезных ископаемых, производство цемента и оказание финансовых услуг) занимает третье место с 5,39 трлн рупий (примерно $60 млрд). В совокупности активы трех крупнейших семейных состояний оцениваются в $460 млрд, что эквивалентно ВВП Сингапура.

Анас Джунаид, основатель и главный исследователь Hurun India, заявил, что семейные предприятия играют ключевую роль в повышении глобальной конкурентоспособности Индии и экономической устойчивости за счет значительной отраслевой диверсификации.

По данным Forbes в реальном времени, состояние главы семьи Амбани составляет $113,9 млрд, на 9 августа в рейтинге богатейших предпринимателей он занимает 11-е место. Он возглавляет и управляет компанией Reliance Industries с оборотом в $110 млрд, у которой есть интересы в разных экономических сферах — нефтехимической промышленности, нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях, розничной торговле и финансовых услугах.

В 2023 году трое детей Амбани вошли в совет директоров Reliance. В июле состоялась свадьба его младшего сына, 29-летнего Ананта Амбани, с дочерью фармацевтического магната Радхикой Мерчант. Guardian подсчитал, что на праздник было потрачено около $600 млн. В марте состоялась предсвадебная церемония, на которой присутствовали 1,2 тыс. гостей, в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший глава Microsoft Билл Гейтс.