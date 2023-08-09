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Блокадникам выплатят по ₽50 тыс. к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Минтруд: освободителям и блокадникам Ленинграда выплатят по ₽50 тыс.

Блокадники получат единовременную выплату в 50 тыс. руб. по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа Минтруда.

«Минтрудом по поручению президента подготовлены проекты указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда», — говорится в сообщении министерства.

В заявлении Минтруда уточняется, что выплаты предлагается провести в период с декабря 2023 года по январь 2024-го.

Выплата, в том числе, полагается обладателям соответствующих медалей, которые проживают в Латвии, Литве, Абхазии, Эстонии, Южной Осетии и Приднестровье. Всего численность получателей составит 62 598 человек.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня — до 27 января 1944 года. За это время от голода умерли более 632,2 тыс. жителей города, еще 16,7 тыс. человек погибли при бомбардировках и артобстрелах. В 2023 году праздновалось восьмидесятилетие со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. 27 января 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения от самой блокады.

Теги
блокада Ленинграда выплаты блокадники Минтруд
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