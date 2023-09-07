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Собянин открыл три станции метро на салатовой ветке

Собянин открыл станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на салатовой ветке
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро запустили три новые станции — «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская». Всего с 2011 года протяженность салатовой ветки выросла на 12 станций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии метро.

«Всего 43 км, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новые станции метро», — отметил Собянин (цитата по «РИА Новости»).

На станции «Физтех» его встретили студенты Московского физико-технического института (МФТИ). Он вспомнил историю, как в 1996 году на КВН студенты этого вуза рисовали возле своего университета станцию метро.

«Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро пришло, и будет станция рядом с Физтехом (МФТИ)», — сказал мэр. До института сделают специальный автобусный маршрут, добавил он.

Мэр столицы добавил, что район Северный был отдаленным от Москвы поселком, а теперь получил полноценную интеграцию с городом.

Собянин заявил, что 7 сентября завершается развитие Люблинско-Дмитровской линии. По его словам, с 2011 года протяженность салатовой ветки выросла вдвое — на ней построили 12 новых станций.

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Накануне на Солнцевской линии Московского метрополитена открыли две новые станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Последняя стала первой в стране станцией метро, расположенной на территории аэропорта.

В январе Собянин говорил, что в 2023 году в Москве планируют открыть 14 новых станций, девять из них — на Большой кольцевой линии.

В середине июня мэр Москвы раскрыл цвета трех новых линий метро. Троицкую линию метро обозначат изумрудным цветом, Рублево-Архангельскую — графитовым, а Бирюлевскую — рубиновым.

Троицкая линия будет проходить от станции «ЗИЛ» до города Троицк, на ней запланировано 17 станций. Строительство началось в 2018 году, а окончание запланировано на 2025–2026 год.

Рублево-Архангельская линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до северо-западных районов внутри МКАДа и за кольцевой дорогой — Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Открытие запланировано на 2027 год.

Бирюлевская линия пойдет в южном направлении от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца и затронет районы Даниловский, Печатники, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное. По плану ветку также запустят в 2027 году.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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