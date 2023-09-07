Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Мамедов участвовал в Нюрнбергском процессе, занимал различные должности в Наркомате иностранных дел СССР, был первым заместителем председателя Гостелерадио

Энвер Мамедов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Дипломат, журналист, бывший главный редактор Советского информбюро Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни, передает «РИА Новости» со ссылкой на его близких. Столетний юбилей Мамедов отметил 15 августа.

Мамедов родился в 1923 году в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, работал на Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника бюро переводов в составе советской части международного трибунала, позднее занимал различные должности в Наркомате иностранных дел.

В 1950-х Мамедов руководил Главной редакцией вещания СССР на США, Англию и Латинскую Америку. Позднее вернулся в МИД и был советником-посланником советского посольства в Вашингтоне. С 1959 года стал главным редактором Советского информационного бюро, с 1961 года — первым заместителем главы правления АПН (Агентство печати «Новости», в 1991 году было реорганизовано в «РИА Новости»).

В 1962–1985 годах работал первым заместителем председателя Гостелерадио. С 1986 года был политическим обозревателем в АПН, позднее стал советником главреда «РИА Новости».

Мамедов — выпускник (1953 г.) Московского государственного лингвистического университета. Владел английским, немецким, итальянским и французскими языками. Его сын Георгий Мамедов тоже работал дипломатом, в частности, несколько лет был заместителем главы МИДа, в 2003–2014 годах работал послом России в Канаде.