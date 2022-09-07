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Умер режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жакен

«Эммануэль» считается классикой европейского эротического кино. Работа Жакена стала первым фильмом подобного жанра, приобретшим популярность в СССР. Распространялась она через салоны видеозаписи
Жюст Жакен
Жюст Жакен (Фото: Film.ru)

Режиссер и фотограф Жюст Жакен, наиболее известный по эротическому фильму 1974 года «Эммануэль», умер на 83-м году жизни, сообщает Le Parisien со ссылкой на семью Жакена.

«Жюст Жакен скончался 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. <…> Он умер на руках жены Анны и дочери Джулии», — сообщает Le Parisien.

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Жакен родился в 1940 году в городе Виши в Центральной Франции. В 1958 году в качестве фотографа отправился в Алжир, где шла война за независимость, и пробыл там 28 месяцев. Позднее снимал для журналов Elle, Marie Claire, Vogue, Sunday Times, Queen и Harper’s Bazaar.

Свою первую и самую успешную кинокартину начал снимать в 1972 году. «Эммануэль» стала экранизацией одноименной книги, написанной Эммануэль Арсан в 1959 году. Она повествует о сексуальных приключениях молодой француженки Эммануэль в Бангкоке, где сотрудником посольства работает ее муж.

Картина считается классикой европейского эротического кино. В кинотеатре на Елисейских полях в Париже фильм шел без перерывов с 1974 по 1985 год. Жакен снял еще несколько эротических экранизаций, но они успеха не имели.

«Эммануэль» стал первым фильмом подобного жанра, приобретшим популярность в СССР через видеосалоны и первое домашнее видео.

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