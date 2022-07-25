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Умер режиссер эры «Нового Голливуда» и друг Джека Николсона Боб Рейфелсон

Боб Рейфелсон
Боб Рейфелсон (Фото: AP)

Американский режиссер, кинопродюсер, сценарист и сооснователь поп-группы The Monkees Боб Рейфелсон умер в возрасте 89 лет в своем доме в Аспене, штат Колорадо, сообщила The Hollywood Reporter его жена Габриэль.

Рейфелсон считается одним из пионеров «Нового Голливуда» — периода в истории американского кинематографа конца 1960–1970-х годов, когда независимое кино стало набирать популярность. В 1965-м он совместно с Бертом Шнайдером основал компанию Raybert Productions (BBS Productions), ставшую дочерним предприятием Columbia Pictures.

Их первым проектом был комедийный сериал о рок-группе, специально для которого Рейфелсон и Шнайдер основали поп-рок-квартет The Monkees, в котором участвовали американские актеры и музыканты Микки Доленц, Майкл Несмит и Питер Торк, а также английский актер и певец Дэйви Джонс. Ситком (1966–1968) имел громкий успех и в 1967-м удостоился премии Эмми. Следующим проектом с участием The Monkees стал художественный фильм «Голова» (1968), режиссерский дебют Рейфелсона, сценарий которого он написал со своим другом Джеком Николсоном.

Его фильм «Пять легких пьес» (1970) с Джессикой Лэнг и Джеком Николсоном в главных ролях принес последнему известность. Картина была номинирована на «Оскар» в 1971 году. В 2000 году ее внесли в Национальный реестр фильмов США.

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Позднее Николсон снимался или участвовал в создании еще шести фильмов Рейфелсона. Их дуэт с Джессикой Лэнг также появился в экранизации одноименного романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» (1981). Кроме того, режиссер снял «Оставайся голодным» (1976), в котором снялся Арнольд Шварценеггер. Последний за роль в этом фильме получил премию «Золотой глобус» как самый многообещающий актер.

Одними из последних режиссерских работ Рейфелсона стали триллер «Кровь и вино» 1996 года с Джеком Николсоном, Дженнифер Лопес и Майклом Кейном, а также боевик «Дом на Турецкой улице» 2002 года с Сэмюэлем Л. Джексоном и Миллой Йовович в главных ролях.

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