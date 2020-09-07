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Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу

Говоря о причинах закрытия программы «Тем временем. Смыслы», ведший ее последние 18 лет Александр Архангельский предположил, что случившееся — часть закрытия некой тематической ниши
Фото: Тем временем. Смыслы / Facebook
Фото: Тем временем. Смыслы / Facebook

Программа «Тем временем. Смыслы», выходившая на телеканале «Культура» с 2000 года (до 2018 года под названием «Тем временем»), больше не будет выходить в эфир. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Архангельский, остававшийся ведущим программы с 2002 года.

«Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас», — написал Архангельский.

Причин закрытия программы ведущий не знает, в разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с «Культуры» на связь с ним никто не вышел.

«Гипотетически могу предположить, что ушел весь таймслот, связанный с общественными программами. Я не вижу в сетке ни программы [Михаила] Швыдкого, ни программы [Виктора] Третьякова. Наверное, это все-таки закрытие некой тематической ниши и переход на другую тематическую нишу», — предположил Архангельский.

В своей записи в Facebook он отметил, что «Смыслы» никуда не делись и когда-нибудь и где-нибудь они проявятся, а сам он намерен начать сбор средств «на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект».

РБК Архангельский пояснил, что проект будет посвящен истории голода 1932–1933 годов в Поволжье. «А дальше буду смотреть. Ничего драматического не произошло», — резюмировал телеведущий.

РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК, которой принадлежит телеканал «Культура».

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Впервые программа «Тем временем» вышла в эфир в декабре 2000 года. В 2004, 2005, 2006 и 2007 годах выдвигалась на соискание премии ТЭФИ в номинации «Информационно-аналитическая программа». В мае 2012 года Архангельский был удостоен премии ТЭФИ за предыдущий год в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы» за ведение «Тем временем», поделив награду с Марианной Максимовской (РЕН ТВ, «Неделя с Марианной Максимовской»).

Весной 2020 года программа перестала выходить в эфир, однако в июле на странице «Тем временем. Смыслы» в Facebook появилось сообщение, что программа возвращается. Тогда анонсировался показ снятых еще в предыдущем сезоне выпусков, которые планировалось выдать в эфир весной 2020 года, но их показ отложили из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом число показов было сокращено с трех до одного в сутки.

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: «Культура», телевидение, закрытие проекта
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