Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу

Говоря о причинах закрытия программы «Тем временем. Смыслы», ведший ее последние 18 лет Александр Архангельский предположил, что случившееся — часть закрытия некой тематической ниши

Фото: Тем временем. Смыслы / Facebook

Программа «Тем временем. Смыслы», выходившая на телеканале «Культура» с 2000 года (до 2018 года под названием «Тем временем»), больше не будет выходить в эфир. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Архангельский, остававшийся ведущим программы с 2002 года.

«Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас», — написал Архангельский.

Причин закрытия программы ведущий не знает, в разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с «Культуры» на связь с ним никто не вышел.

«Гипотетически могу предположить, что ушел весь таймслот, связанный с общественными программами. Я не вижу в сетке ни программы [Михаила] Швыдкого, ни программы [Виктора] Третьякова. Наверное, это все-таки закрытие некой тематической ниши и переход на другую тематическую нишу», — предположил Архангельский.

В своей записи в Facebook он отметил, что «Смыслы» никуда не делись и когда-нибудь и где-нибудь они проявятся, а сам он намерен начать сбор средств «на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект».