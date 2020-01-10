ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» приостановлено. Бессменный ведущий «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков объявил о снятии программы с эфиры и попрощался

Алексей Лысенков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» Евгения Петросяна на данный момент приостановлено, сообщили РБК в пресс-службе «России 1».

Одновременно бессменный ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенко объявил о том, что по решению телеканала «Россия» и холдинга ВГТРК программа снята с эфира.

«В начале января 2020 года случились на мой взгляд два знаковых события. Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу «Сам себе режиссер» с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку мне трудно это принять. Но я вынужден с этим согласиться», — заявил Лысенков.

Он отметил, что 28 лет это «огромный срок», но теперь он вынужден с грустью проститься с программой.

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.