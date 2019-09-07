Посольство проверит сообщения о гибели россиянки при пожаре на яхте в США

Посольство проверит сообщения о гибели россиянки при пожаре на яхте в США

Всего на борту были 39 человек. Прогулочное судно загорелось недалеко от острова Санта-Крус в Калифорнии. В числе погибших — 33 человека, еще один числится пропавшим без вести

Посольство России в США сообщило, что после появления сообщений, что в числе жертв пожара на яхте Conception у берегов Калифорнии могла быть уроженка России, направило в Госдепартатамент США запрос. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии на ее странице в Twitter.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю.Крашенная, направили в Госдеп новый запрос», — сообщило посольство. Там добавили, что также проверяют, было ли у погибшей российское гражданство.

О том, что среди жертв пожара есть вероятная уроженка России Юлия Крашенная, сообщило ранее агентство «РИА Новости».