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В квартире жилого дома в Лобне произошел взрыв

Один из грузчиков, который разбирал квартиру в Лобне от мусора, пострадал от взрыва. По данным Mash, это был взрыв гранаты, в результате мужчине оторвало кисть руки
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

В квартире жилого дома в Лобне Московской области произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили РБК в ГСУ СК по Московской области.

Происшествие произошло во время разбора мусора новыми жильцами и грузчиками. Один из грузчиков пострадал, его госпитализировали в больницу с травмами конечностей.

На место взрыва выехали следователи и криминалисты СК. «Организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в минздрав Московской области.

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Фото:Никита Попов / РБК

В пресс-службе подмосковного главка МЧС «РИА Новости» сообщили, что после взрыва возгорания не было. На месте происшествия работают спасатели.

Телеграм-канал Mash пишет, что пострадавший разбирал квартиру от вещей предыдущего владельца и нашел гранату, которая сдетонировала у него в руках.

Очевидцы взрыва оттащили мужчину на улицу, перевязали и до приезда медиков следили за ним. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии — взрывом ему оторвало кисть руки.

Местные жители рассказали Mash, что раньше в квартире, где произошел взрыв, жил чернокопатель, который выкапывал и хранил в доме разные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Потом хозяин квартиры умер, один из родственников вступил в наследство и нанял рабочих, чтобы те вынесли хлам из квартиры.

SHOT пишет, что пострадавшего зовут Александр Кулешов. Телеграм-канал добавил, что у него пробита гортань, а врачи пытаются спасти вторую руку.

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