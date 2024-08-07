Россияне больше полагаются на пенсию, чем на свои сбережения
Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК). Так ответили 25% и 24% опрошенных соответственно.
Опрос проводился 4-5 августа 2024 года в 366 населенных пунктах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек.
На личные сбережения полагаются 18% респондентов. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4%, а на детей полагается всего лишь 1 из 100 опрошенных.
Среди тех, кто собирается жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин назвали основным источником дохода в пожилом возрасте пенсию, 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% надеются на пенсию или зарплату. Последние рассчитывают больше на собственные накопления (21% против 14%).
«Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще россиян до 34 лет», — отмечается в исследовании.
На получение пенсии в большей степени полагаются респонденты с доходом до 100 тыс. руб., а с доходом более 100 тыс. руб. — на заработок.
С 2019-го по 2028-й в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.
Кто в 2024 году выйдет на пенсию по старости
На общих основаниях в 2024-м страховую пенсию могут оформить мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения.
Страховая пенсия в 2024-м назначается при соблюдении нескольких условий:
- Возраст: для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года.
- Страховой стаж не менее 15 лет.
- Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, пенсионные баллы) не менее 28,2. ИПК зависит от размера страховых взносов, которые уплатил работодатель на обязательное пенсионное страхование. Также коэффициенты начисляются за периоды социально значимой деятельности человека (уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидом, военная служба и так далее).
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составляет ₽133,05, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — ₽8134,88.
В июле Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающих пенсионеров.
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