SuperJob: россияне больше полагаются на пенсию, чем на сбережения

Россияне больше полагаются на пенсию, чем на свои сбережения

Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает жить на пенсию или зарплату, на личные сбережения надеются лишь 18%, следует из данных опроса SuperJob

Почти половина россиян после достижения пенсионного возраста рассчитывает на пенсию или зарплату в качестве основного источника дохода, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК). Так ответили 25% и 24% опрошенных соответственно.

Опрос проводился 4-5 августа 2024 года в 366 населенных пунктах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 человек.

На личные сбережения полагаются 18% респондентов. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) рассматривают как основной источник дохода лишь 4%, а на детей полагается всего лишь 1 из 100 опрошенных.

Среди тех, кто собирается жить на пенсию или работать/подрабатывать, больше мужчин, чем женщин: 28% мужчин назвали основным источником дохода в пожилом возрасте пенсию, 26% — работу или подработку. Среди женщин 24% надеются на пенсию или зарплату. Последние рассчитывают больше на собственные накопления (21% против 14%).

«Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще россиян до 34 лет», — отмечается в исследовании.

На получение пенсии в большей степени полагаются респонденты с доходом до 100 тыс. руб., а с доходом более 100 тыс. руб. — на заработок.