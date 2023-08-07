Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин

Американский режиссер умер в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе. За «Французского связного» он получил премию «Оскар» как лучший режиссер и был номинирован за «Изгоняющего дьявола»

Уильям Фридкин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Американский режиссер Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

Наиболее известные картины Фридкина — «Французский связной» (1971) и «Изгоняющий дьявола» (1973). За «Французского связного» он получил премию «Оскар» как лучший режиссер. Всего картина победила в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая мужская роль».

«Изгоняющий дьявола» собрал в прокате $500 млн по всему миру и вместе с «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы положил начало эре блокбастеров в кино, отмечает Variety. Снятый по книге Уильяма Питера Блэтти фильм принес Фридкину вторую номинацию на «Оскар» как лучшему режиссеру. Он также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и за лучший фильм.

Режиссер также снял картины «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Колдун», «Разыскивающий» (Cruising) с Аль Пачино, «Загнанный» с Бенисио Дель Торо и Томми Ли Джонсом, «Глюки» с Эшли Джадд и Гарри Конником-младшим.

Фридкин был четырежды женат. Последняя жена — актриса Шерри Лансинг, у него остались также двое сыновей.

На Венецианском кинофестивале должна состояться премьера его фильма «Мятеж на Каине — Военный трибунал» с Кифером Сазерлендом в главной роли.