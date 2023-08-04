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Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

Актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис умер в возрасте 83 года
Ему было 83 года, он умер после непродолжительной болезни. За роль наркобарона он был номинирован на «Эмми»
Марк Марголис
Марк Марголис (Фото: AMC / Global Look Press)

Актер Марк Марголис, сыгравший наркоторговца Гектора Саламанку в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», умер в возрасте 83 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его сына.

Марголис умер 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

Актер родился в 1939 году в Филадельфии. Он начал сниматься в фильмах с 1976 года. На его счету более ста ролей в сериалах и кино. Среди них — «Лицо со шрамом» (1983), «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1993), а также шесть фильмов режиссера Даррена Аронофски.

За свою роль в сериале «Во все тяжкие» Марголис был номинирован на премию «Эмми» в категории лучший приглашенный актер в драматическом телесериале, а также на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.

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Теги
Сергей Грехов
актер сериалы сериал
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