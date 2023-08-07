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Минздрав исключил ограничения на УЗИ для россиян после решения суда

Минздрав: никаких дополнительных ограничений на проведение УЗИ в России не будет
Дополнительных ограничений на проведение УЗИ в России не будет вводиться, сообщили в Минздраве России. Так они ответили на решение Верховного суда, из которого следовало, что назначать УЗИ без направления врача невозможно
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Никаких дополнительных ограничений на проведение УЗИ после решения Верховного суда не будет, заявили в Минздраве, передает ТАСС.

Ранее стало известно о решении Верховного суда по иску женщины, которая пожаловалась на требования правил проведения УЗИ, запрещающих проводить это исследование как отдельную платную услугу. Суд подтвердил, что действующие нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача.

«Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения ультразвуковых исследований] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», — заявили в ведомстве.

Проводить УЗИ как отдельную платную услугу без направления врача нельзя, решил ранее Верховный суд. Он рассматривал иск женщины, которая жаловалась на требования к этой процедуре. Истец требовал признать противоречие этих норм законам о здоровье граждан и защите прав потребителей. Суд признал, что «доводы об излишнем обременении» тех, кто обращается за подобными услугами «несостоятельны».

Верховный суд указал также, что в законах закреплено право пациентов получать платные медуслуги по желанию, но порядки оказания помощи никто не отменял. Поэтому решение о том, нужно ли пациенту УЗИ, принимает врач с учетом медицинских показаний и противопоказаний с учетом риска осложнений.

Теги
Минздрав медицинская помощь Верховный суд
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