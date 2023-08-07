Верховный суд запретил делать УЗИ без назначения врача

Ультразвуковые исследования в России проводятся по назначению врача и для их проведения должно оформляться направление. Об этом говорится в решении Верховного суда по иску женщины, которая пожаловалась на требования Правил проведения УЗИ, запрещающие проводить это исследование как отдельную платную услугу. Она требовала признать, что эти нормы противоречат законам об охране здоровья граждан, защите прав потребителей и др.

«Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — говорится в решении суда.

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