Частные клиники получили право консультировать пациентов удаленно

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Частные медицинские организации получили право консультировать пациентов онлайн в рамках экспериментального правового режима. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 августа сроком на три года.

Первичный осмотр обязательно должен быть очным, однако дальнейшее наблюдение и консультации могут проводиться удаленно. При этом пауза между офлайн- и онлайн-встречей не должна превышать 30 дней. Пациент имеет право обратиться в любое подразделение одного и того же медицинского учреждения, даже в другом городе и регионе.

В рамках программы помощь не оказывают несовершеннолетним, а также пациентам с инфекционными заболеваниями. Среди требований к специалистам — стаж работы по специальности не менее семи лет.

На онлайн-приеме врач может назначать и корректировать лечение, а также выписывать рецепты на лекарственные препараты. К преимуществам эксперимента относят экономию времени на ожидание консультации, право выбора лечащего врача и доступность.

Принимать участие в эксперименте будут 15 частных клиник, которые оснащены необходимой IT-инфраструктурой. Среди них — «Сберздоровье», «РЖД-Медицина», АО «Группа компаний «Медси», ООО «Доктор рядом», ООО «М-ЛАЙН», ООО «РенКлиника», АО «Европейский Медицинский Центр».

С 2018 года в России вступили в силу поправки в законы, регулирующие применение информационных технологий в сфере охраны здоровья. Они ввели понятие «телемедицинские технологии» и зафиксировали, что врач может провести консультацию по телефону или через интернет. Назначать лечение и ставить диагноз он может только на очном приеме, но скорректировать курс лечения и выписать электронный рецепт на лекарства может после онлайн-приема.

В октябре 2021 года Минэкономразвития предложило разрешить ставить диагноз без обязательной очной консультации. Однако Минздрав отправил отрицательный отзыв на проект, указав на риск оказания некачественных медицинских услуг.