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Беглов анонсировал строительство 89 станций метро в Петербурге

Протяженность линий увеличится почти на 140 км. В первую очередь будет открыта 31 новая станция
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Проект нового генплана Санкт-Петербурга подразумевает строительство 89 новых станций метро. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

«Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена — увеличение протяженности линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», — сообщил Беглов.

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По словам губернатора, в рамках развития наземного транспорта в городе проложат новые трамвайные пути, а также встроят в единую систему пригородные электрички.

«Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта», — написал Беглов.

Метрополитен Петербурга был открыт в 1955 году. Он состоит из пяти линий, эксплуатационная длина которых составляет 124,8 км. На них расположено 72 станции.

В 2013 году власти говорили, что в планах увеличить число станций до 89. Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года подразумевала, что за 15 лет бюджет города вырастет в три раза, население — на 20% (до 5,9 млн человек), что количество станций метро увеличится на 30%, объемы строительства жилья — на 50%, а плотность улично-дорожной сети — на 20%.

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