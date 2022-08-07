СМИ: министр энергетики и еще 120 человек пострадали при пожаре на нефтебазе на Кубе

При пожаре на нефтебазе Кубы пострадал глава Минэнерго и еще 120 человек

При пожаре, по данным властей, пострадал 121 человек, в том числе министр энергетики. Один пожарный погиб, еще 17 человек пропали без вести. Пожар на кубинской нефтебазе тушат с 5 августа

При пожаре на нефтехранилище в порту провинции Матансас на севере Кубы пострадал 121 человек, том числе министр энергетики и горнорудной промышленности Ливан Арронте, пишут порталы Diario de Cuba и El Periodico.

По информации первого (ресурс ссылается на местные власти) пятеро пострадавших в возрасте от 21 до 62 лет остаются в критическом состоянии, состояние еще троих оценивается как тяжелое. 28 человек остаются под наблюдением врачей, 85 пациентов выписали.

Один человек, по данным Минздрава, погиб, это пожарный. Еще 17 пропали без вести. По данным Diario Las Americas, речь идет в том числе о пожарных.

Пожар начался на кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас вечером 5 августа после удара молнии в купол резервуара с 25 тыс. кубометров нефти. Впоследствии огонь перекинулся еще на два резервуара, пожар до сих пор не могут потушить.

Огонь, по словам местных пожарных, угрожает еще двум бакам. На базе уже произошло несколько взрывов, в тушении участвуют вертолеты.

Жителей соседних районов эвакуировали, а других местных жителей попросили закрыть окна в домах. На фотографиях, которые публикуют СМИ, видно, что от места пожара исходит большой столп черного дыма. При горении выделяются токсичные газы, поэтому гражданам посоветовали носить маски. Газеты пишут, что в окрестностях пахнет серой.

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Работа порта Матансаса приостановлена, суда, которые должны были пришвартоваться в нем, будут обслуживать гавани Сьенфуэгоса и Гаваны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил, что страна обратилась за «помощью и советом к дружественным странам, имеющим опыт в нефтяном вопросе». По его словам, поддержать Кубу материально решили Мексика, Венесуэла, Россия, Никарагуа, Аргентина и Чили. Кроме того, мексиканские власти отправили на Кубу специалистов нефтегазовой корпорации Pemex, способных оказать помощь в тушении.