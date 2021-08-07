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Жители Новокузнецка пожаловались на списание с проездных до 20 млн руб.

После оплаты проезда баланс транспортных карт жителей Новокузнецка ушел в минус на миллионы рублей. К неверному отображению остатка средств привел сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации, пояснили власти
Новокузнецк
Новокузнецк (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

Жители Новокузнецка пожаловались, что после оплаты проезда с их транспортных карт списали миллионы рублей, сообщил портал City-n.

По словам одной из жительниц города, после того как она приложила проездной к валидатору в автобусе, с него вместо 11 руб. списали 3 млн. руб. Другой собеседник портала сообщил, что баланс его транспортной карты ушел в минус на почти 20 млн руб.

После этих сообщений управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка попросило жителей временно отказаться от оплаты проезда транспортными картами и использовать вместо них наличные или банковские карты.

Как пояснили власти, при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, «который может повлечь некорректное отображение средств на остатке».

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
Общество
Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

В сентябре 2020 года в Минтрансе допустили, что к 2035 году проезд на общественном транспорте в России может стать бесплатным. Но взамен министерство предложило сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах.

Кроме того, ведомство разработает универсальный билет для оплаты проезда в общественном городском транспорте. Он будет действовать во всех регионах. Как сообщали в Минтрансе, проект должен быть готов к концу этого года.

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Автор
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