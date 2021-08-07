Жители Новокузнецка пожаловались на списание с проездных до 20 млн руб.

После оплаты проезда баланс транспортных карт жителей Новокузнецка ушел в минус на миллионы рублей. К неверному отображению остатка средств привел сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации, пояснили власти

Новокузнецк (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

Жители Новокузнецка пожаловались, что после оплаты проезда с их транспортных карт списали миллионы рублей, сообщил портал City-n.

По словам одной из жительниц города, после того как она приложила проездной к валидатору в автобусе, с него вместо 11 руб. списали 3 млн. руб. Другой собеседник портала сообщил, что баланс его транспортной карты ушел в минус на почти 20 млн руб.

После этих сообщений управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка попросило жителей временно отказаться от оплаты проезда транспортными картами и использовать вместо них наличные или банковские карты.

Как пояснили власти, при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, «который может повлечь некорректное отображение средств на остатке».