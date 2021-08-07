Amazon разыграет среди привитых сотрудников $500 тыс. и автомобили

В лотерее смогут участвовать сотрудники, работающие непосредственно с людьми. Помимо денежных призов среди привившихся разыграют автомобили и туристические путевки

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon разыграет ценные призы среди сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса, со ссылкой на заявлении компании передает Bloomberg.

Amazon не готов вводить обязательную вакцинацию для 1,3 млн своих работников и решил стимулировать их с помощью лотереи, отметило агентство.

Всего компания разыграет 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Среди них — два приза по $500 тыс., шесть по $100 тыс., а также пять автомобилей и столько же туристических путевок.

Участвовать в лотерее смогут сотрудники, работающие непосредственно с людьми. Помимо работников складов и логических центров, это сотрудники магазинов Whole Foods и службы доставки продуктов Amazon Fresh.