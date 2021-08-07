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Пандемия коронавируса ,  
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Amazon разыграет среди привитых сотрудников $500 тыс. и автомобили

В лотерее смогут участвовать сотрудники, работающие непосредственно с людьми. Помимо денежных призов среди привившихся разыграют автомобили и туристические путевки
Amazon AMZN $3 341,94 -0,98% Купить
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС
Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon разыграет ценные призы среди сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса, со ссылкой на заявлении компании передает Bloomberg.

Amazon не готов вводить обязательную вакцинацию для 1,3 млн своих работников и решил стимулировать их с помощью лотереи, отметило агентство.

Всего компания разыграет 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Среди них — два приза по $500 тыс., шесть по $100 тыс., а также пять автомобилей и столько же туристических путевок.

Пиво и куры. Как в мире поощряют за прививку от COVID. Фотогалерея
Фотогалерея 

Участвовать в лотерее смогут сотрудники, работающие непосредственно с людьми. Помимо работников складов и логических центров, это сотрудники магазинов Whole Foods и службы доставки продуктов Amazon Fresh.

Компания объявила о лотерее в тот же день, когда сообщила об ужесточении ограничений для работников. Если с мая вакцинированные сотрудники могли работать без защитных масок, то теперь носить маски должны будут все сотрудники независимо от наличия прививки или справки о перенесенном COVID-19. До этого Amazon предлагала сотрудникам, работающим непосредственно с покупателями, по $80 за прохождение вакцинации.

Amazon заплатит покупателям в магазинах $10 за отпечатки ладоней
Технологии и медиа
Фото:David Ryder / Getty Images

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Меры поощрения для привившихся от коронавируса вводили и российские компании. АЛРОСА разыгрывала среди сотрудников, прошедших вакцинацию, автомобиль Hyundai Solaris и снегоходы, лотерею с денежными и другими призами также проводили Evraz и «Северсталь». Магнитогорский металлургический комбинат предлагал после каждого этапа вакцинации дополнительный выходной с сохранением средней зарплаты.

Лотереи с целью стимулировать жителей вакцинироваться от коронавируса проводили и в российских регионах. В Москве среди привитых разыгрывали автомобили, в Подмосковье — квартиру. Кроме того, в столице до 15 августа действует программа «Миллион призов». В ней могут участвовать пожилые люди. Если они вакцинируются до 15 августа, то получат подарочную карту или промокод на 1 тыс. призовых баллов, которые можно будет потратить в магазинах, аптеках и других местах.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
коронавирус вакцинация от COVID-19 Amazon лотерея
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