Путин призвал распространить лучшие практики вакцинации на регионы

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Лучшие методы вакцинации населения от COVID-19 следует обобщить и внедрить во все российские регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в ведомстве обсуждают способы организации прививочной кампании в тех регионах, где она проходит успешно, затем эти способы применяют в других.

«Еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах», — ответил Путин. Он добавил, что правительство может выделить все необходимые для этого ресурсы.

По словам главы Минздрава, активнее всего вакцинация идет в Белгородской, Псковской и Архангельской областях, а также в Ингушетии, Чечне, и Самарской области. При этом общее число привившихся от коронавируса в России за последнюю неделю возросло на 4 млн и достигло 38,9 млн, заключил министр.