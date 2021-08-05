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Путин призвал распространить лучшие практики вакцинации на регионы

Фото: Семён Антонов / РИА Новости
Фото: Семён Антонов / РИА Новости

Лучшие методы вакцинации населения от COVID-19 следует обобщить и внедрить во все российские регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в ведомстве обсуждают способы организации прививочной кампании в тех регионах, где она проходит успешно, затем эти способы применяют в других.

«Еще раз проанализируйте, обобщите и предлагайте коллегам в других регионах», — ответил Путин. Он добавил, что правительство может выделить все необходимые для этого ресурсы.

По словам главы Минздрава, активнее всего вакцинация идет в Белгородской, Псковской и Архангельской областях, а также в Ингушетии, Чечне, и Самарской области. При этом общее число привившихся от коронавируса в России за последнюю неделю возросло на 4 млн и достигло 38,9 млн, заключил министр.

Путин призвал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне Путин заявил о необходимости нарастить в России темпы вакцинации от коронавируса. «Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку», — сказал он тогда. Президент подчеркнул, что нельзя навязывать людям прививку: им следует «объяснять» ее необходимость

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Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы, которые вызывают тревогу с точки зрения эпидемиологической ситуации. Больше всего больных в Туве, Республике Коми, Севастополе и Самаре, а также в Магаданской и Астраханской областях и в Красноярском крае.

вакцинация от COVID-19 Владимир Путин Михаил Мурашко совещание
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