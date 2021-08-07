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МВД составило портрет среднестатистического преступника

Мужчины без постоянного источника дохода и ранее судимые чаще всего совершают преступления в России. Больше половины расследованных за первые шесть месяцев этого года преступлений совершены лицами, ранее преступившими закон
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

МВД опубликовало данные о состоянии преступности за первое полугодие 2021-го и составило портрет среднестатистического преступника в России.

Как отмечают в министерстве, в период с января по июнь в стране выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,6%.

Чаще всего, как сообщает ведомство, преступления совершают мужчины без постоянного источника дохода (64%) и ранее судимые (30,1%). Если в первом случае этот показатель не изменился, то во втором увеличился на 0,4% по сравнению с январем—июнем 2020-го.

«Больше половины (59,3%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,3%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать седьмое (2,7%) — несовершеннолетними или при их соучастии», — говорится в отчете.

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По подсчетам МВД, организованными группами или преступными сообществами совершено 12,5 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+19,2%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений вырос с 9,0% (январь—июнь 2020-го) до 9,9%.

Иностранцы и лица без гражданства за первое полугодие 2021-го совершили 18,8 тыс. преступлений, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 14,7 тыс. преступлений приходится на граждан из стран СНГ. «Их удельный вес составил 77,8%. Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства уменьшилось на 2,6% и составило 7,4 тыс. преступлений», — сообщает МВД.

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Основные статистические показатели (за январь—июнь текущего года), представленные полицией, выглядят следующим образом:

  • Общее число зарегистрированных преступлений — 1 млн 022 тыс. (+1,1%). Рост регистрируемых преступлений отмечен в 46 субъектах страны, снижение — в 39 регионах.
  • Четыре преступления из пяти (81,1%) регистрируются в городах и поселках городского типа — всего 828,6 тыс., почти пятая часть (18,4%) — в сельской местности, где зарегистрировано 188,1 тыс. преступлений.
  • В результате преступлений погибли 11,8 тыс. человек, а здоровью 16,9 тыс. человек был причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших, на города и поселки городского типа — 67,8%.
  • Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 222 млрд руб., что на 24,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.
  • Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных вырос с 27,6% до 28,9%.

В марте Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим ростом преступности. Рейтинг возглавил Севастополь, там преступность на 100 тыс. населения выросла на 44%. Также в тройку лидеров вошли Петербург и Ленинградская область. Также в пятерку лидеров вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). Помимо этого, в двух областях — Калужской и Псковской — прирост составил более 10%. Улучшение криминогенной обстановки выявили в Чечне, Северной Осетии и Адыгее. В Москве в 2020 году преступность выросла на 3,2% (32-е место среди регионов).

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
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