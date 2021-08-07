МВД составило портрет среднестатистического преступника

Мужчины без постоянного источника дохода и ранее судимые чаще всего совершают преступления в России. Больше половины расследованных за первые шесть месяцев этого года преступлений совершены лицами, ранее преступившими закон

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МВД опубликовало данные о состоянии преступности за первое полугодие 2021-го и составило портрет среднестатистического преступника в России.

Как отмечают в министерстве, в период с января по июнь в стране выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,6%.

Чаще всего, как сообщает ведомство, преступления совершают мужчины без постоянного источника дохода (64%) и ранее судимые (30,1%). Если в первом случае этот показатель не изменился, то во втором увеличился на 0,4% по сравнению с январем—июнем 2020-го.

«Больше половины (59,3%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,3%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать седьмое (2,7%) — несовершеннолетними или при их соучастии», — говорится в отчете.