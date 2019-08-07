Студенты РГГУ выступили против отчислений за участие в митингах

Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) попросили ректора вуза Александра Безбородова не угрожать отчислением за правонарушения на несанкционированных митингах. Их открытое письмо опубликовало журнал DOXA.

«Мы считаем необходимым выразить свое резко критическое отношение к сделанному вами заявлению и обратиться к вам и руководству РГГУ с настоятельной просьбой воздержаться от подобных угроз в адрес учащихся», -говорится в документе.

Авторы письма считают, что вуз может привлекать к дисциплинарной ответственности только тех студентов, которые не выполняют учебные задания или мешают учебному процессу, и не должен наказывать тех, кого обвиняют в административных или уголовных правонарушениях.

Накануне несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (прошла 3 августа) Безбородов заявил РАПСИ, что студенты РГГУ могут столкнуться с отчислением, если будут участвовать в акции и совершат административное или уголовное правонарушение. У вуза есть органы студенческого самоуправления, которые дают оценку действиям студентов, допустивших правонарушения, пояснил ректор.