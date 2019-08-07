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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Студенты РГГУ выступили против отчислений за участие в митингах

Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) попросили ректора вуза Александра Безбородова не угрожать отчислением за правонарушения на несанкционированных митингах. Их открытое письмо опубликовало журнал DOXA.

«Мы считаем необходимым выразить свое резко критическое отношение к сделанному вами заявлению и обратиться к вам и руководству РГГУ с настоятельной просьбой воздержаться от подобных угроз в адрес учащихся», -говорится в документе.

Авторы письма считают, что вуз может привлекать к дисциплинарной ответственности только тех студентов, которые не выполняют учебные задания или мешают учебному процессу, и не должен наказывать тех, кого обвиняют в административных или уголовных правонарушениях.

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Накануне несогласованной акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (прошла 3 августа) Безбородов заявил РАПСИ, что студенты РГГУ могут столкнуться с отчислением, если будут участвовать в акции и совершат административное или уголовное правонарушение. У вуза есть органы студенческого самоуправления, которые дают оценку действиям студентов, допустивших правонарушения, пояснил ректор.

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Комментируя обращение студентов Безбородов заявил РБК, что об угрозах в адрес студентов речь не идет. «Нет, конечно. Никаких угроз, действий не планируется. А в несанкционированных митингах принимать участие нельзя. Это грубейшее нарушение нашего законодательства», — ответил он.

«Да, они обратились, не знаю, кто там и как руководил этим делом, что у них такое сложилось мнение искаженное превратное по моим словам. Но тем не менее», — сказал Безбородов.

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С середины июля в Москве прошли несколько акций протеста, они начались после отказа окружных избиркомов зарегистрировать ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отказы получили в том числе юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие. Последняя акция состоялась 3 августа, она не была согласована с властями. По данным столичного ГУ МВД, были задержаны 600 человек, по данным проекта «ОВД-Инфо» — 1001.

Теги: РГГУ, митинги, студенты, новости РБК
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