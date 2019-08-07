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BRENT $50 (-11,66%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,92%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
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СМИ узнали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Речь идет о киллере банды «Волков» Александре Агееве, который уже отбывает пожизненный срок в колонии за другие свои преступления. Именно его, по данным СМИ, привозили в дом Круга на следственный эксперимент
Александр Агеев (Фото: tvernews.ru)

В доме певца Михаила Круга в Твери, которого убили в 2002 году, прошел следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве артиста. Об этом РБК сообщила его сестра Ольга Медведева. Как указывает издание Tverigrad со ссылкой на источники, близкие к расследованию, в эксперименте участвовал киллер банды «Волков» Александр Агеев, который отбывает пожизненный срок сразу за несколько преступлений.

По информации собеседника издания, Агеев был вторым человеком, который пробрался в дом Круга в день убийства, вместе с Дмитрием Веселовым, который считается непосредственным исполнителем убийства. Также в рамках расследования убийства Михаила Круга в Тверь привезли еще одного киллера, отбывающего пожизненное заключение, — это один из главарей банды Александр Осипов, отмечает Tverigrad. Он, в свою очередь, фигурирует в деле как человек, который застрелил Веселова в 2003 году, когда тот сознался в убийстве шансонье.

Медведева же заявила РБК, что не знает человека по имени Александр Агеев.

«Вчера прошел следственный эксперимент, они (сотрудники правоохранительных органов. — РБК) уехали, никаких комментариев они не давали, поэтому я не обладаю этой информацией. Был человек, привозили человека, я его не знаю вообще. Но меня и не было в день преступления, я его и по жизни не знала, не видела никогда», — сказала она.

Общество
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

Также она отметила, что не обладает информацией о том, что вдова Михаила Ирина Круг будет опознавать предполагаемых убийц мужа, о чем ранее сообщал Telegram-канал Mash. «Об этом я узнала из интернета, пока такой информации у меня нет», — добавила она.

По данным Telegram-канала Baza, Агеев несколько дней назад, в стенах Тверского СИЗО, куда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком округе, признался в том, что участвовал в убийстве Михаила Круга. Также канал указал, что в Твери после допросов следователей Агеев встретился с Осиповым, которого, в свою очередь, привезли из колонии в Челябинской области, где он отбывает наказание за убийство. «Осипов дал показания на Александра Агеева — что это именно он участвовал в убийстве певца Михаила Круга 1 июля 2002 года. Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание», — написала Baza.

Старший помощник руководителя CУ СК России по Тверской области Валерия Павлова не ответила на звонки РБК. РБК обратился за комментарием к Ирине Круг.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что в настоящее время следователи в Твери проверяют на причастность к убийству Круга двух осужденных за другие преступления мужчин.

Михаила Круга убили в июле 2002 года в поселке Мамулино (микрорайон Твери). В ночь на 1 июля в его дом ворвались злоумышленники, избили находившихся там родственников, а когда увидели Михаила Круга и его супругу, открыли огонь из пистолетов. От огнестрельных ранений певец умер. Согласно одной из версий, причиной нападения стала попытка ограбления.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Убийство
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