СМИ узнали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Речь идет о киллере банды «Волков» Александре Агееве, который уже отбывает пожизненный срок в колонии за другие свои преступления. Именно его, по данным СМИ, привозили в дом Круга на следственный эксперимент

Александр Агеев (Фото: tvernews.ru)

В доме певца Михаила Круга в Твери, которого убили в 2002 году, прошел следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве артиста. Об этом РБК сообщила его сестра Ольга Медведева. Как указывает издание Tverigrad со ссылкой на источники, близкие к расследованию, в эксперименте участвовал киллер банды «Волков» Александр Агеев, который отбывает пожизненный срок сразу за несколько преступлений.

По информации собеседника издания, Агеев был вторым человеком, который пробрался в дом Круга в день убийства, вместе с Дмитрием Веселовым, который считается непосредственным исполнителем убийства. Также в рамках расследования убийства Михаила Круга в Тверь привезли еще одного киллера, отбывающего пожизненное заключение, — это один из главарей банды Александр Осипов, отмечает Tverigrad. Он, в свою очередь, фигурирует в деле как человек, который застрелил Веселова в 2003 году, когда тот сознался в убийстве шансонье.

Медведева же заявила РБК, что не знает человека по имени Александр Агеев.

«Вчера прошел следственный эксперимент, они (сотрудники правоохранительных органов. — РБК) уехали, никаких комментариев они не давали, поэтому я не обладаю этой информацией. Был человек, привозили человека, я его не знаю вообще. Но меня и не было в день преступления, я его и по жизни не знала, не видела никогда», — сказала она.