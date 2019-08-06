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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
По словам сестры певца, в дом на окраине Твери могли привезти участника убийства Круга. Именно в этом доме певца убили 17 лет назад
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

В Твери сотрудники полиции днем 6 августа оцепили дом по адресу: улица Освобождения, 172. Именно в этом здании в 2002 году был убит певец Михаил Круг, сообщила РБК сестра певца Ольга Медведева.

«Это было днем. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого. Кто это был, нам не сказали, самих попросили из дома удалиться, длилось это около получаса. Что именно делали сотрудники, мы не знаем», — сказала она.

Изданию Tverigrad Медведева рассказала, что человека в наручниках водили по дому и по участку рядом с ним. По ее словам, мужчина что-то показывал полицейским, а они снимали его действия на камеру. Сестра певца уверена, что толком не смогла разглядеть человека в наручниках, но при этом выразила уверенность в том, что раньше его не видела.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного управления СК РФ по Тверской области.

Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) — исполнитель целого ряда известных песен в стиле шансон. Среди его самых известных песен — «Владимирский централ», «Это было вчера».

Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино. Певец получил огнестрельные раны и скончался в городской больнице.

По одной из версий, причиной нападения на дом была попытка ограбления. Виновные в убийстве до сих пор осуждены не были.

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Теги: Убийство, Тверь
Материалы по теме
В Твери убит известный певец Михаил Круг
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