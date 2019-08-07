Минобороны решило сравнять Северный флот по статусу с военными округами

Минобороны решило сравнять Северный флот по статусу с военными округами

Сейчас Россия разделена на четыре военных округа — Западный, Центральный, Восточный и Южный. Минобороны считает, что новый статус Северного флота позволит эффективнее решать задачи в области защиты Арктики

Учения «Океанский щит — 2019» на Балтике (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Северный флот может получить статус военного округа. Соответствующий проект указа, который подготовило Минобороны, опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы», — указано в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, инициатива позволит эффективнее решать задачи в области обороны на Арктическом стратегическом направлении.

Сейчас военно-административными единицами России являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Восточный и Южный.