Ученый заявил о проблемах с основным лекарством от ВИЧ из-за госзакупок

Ученый заявил о проблемах с основным лекарством от ВИЧ из-за госзакупок

Закупка препарата ламивудин, который входит в основные схемы лечения ВИЧ, трижды сорвалась. Фармкомпании отказались участвовать в аукционах Минздрава из-за слишком низкой цены

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России трижды не состоялась госзакупка препарата ламивудин, предназначенного для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом «Интерфаксу» рассказал Вадим Покровский, возглавляющий научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По его словам, Минздрав снижал цену, которую он готов заплатить за препарат, чтобы обеспечить им как можно большее число людей. Однако фармкомпании перестали участвовать в аукционах с невыгодными для них условиями.

«А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них — ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место, если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», — сказал Покровский.

По его словам, однако, проблема носит скорее технический характер, связанный с бюрократическими процедурами. Он выразил надежду, что проблема буде решена.