Учителя оскорбились призывом единороссов скрывать свою сексуальность

Межрегиональный профсоюз работников образования обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова депутата Госдумы от "Единой России" Елены Сенаторовой. Об этом в среду пишет газета "Известия".

Фото: belgorod.er.ru

По мнению учителей, парламентарий допустила в своей речи непозволительные оценки внешнего вида преподавателей, назвав его "неприкрыто сексуальным".

"Мы считаем, что данное заявление не только не соответствует действительности, но и является оскорбительным и унижающим достоинство российских педагогов как социальной группы", - заявил сопредседатель профсоюза Андрей Демидов.

Он также отметил, что особый цинизм этому высказыванию придает тот факт, что Е.Сенаторова сама в прошлом являлась педагогом. В профсоюзе подчеркнули, что заявление депутата подпадает под ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Сама Е.Сенаторова ничего криминального в своих словах не видит. Она также заявила, что не говорила того, что ей приписывают СМИ.

Напомним, заявление депутата было растиражировано в СМИ вчера. Тогда парламентарий сообщила, что из-за внешнего вида учителей в российских детях сложно воспитать нормы "скромности и сдержанности".

"Педагоги позволяют себе одеваться с неприкрытой сексуальностью и в свободное от уроков время подрабатывать в стрип-клубах и рекламировать услуги сексуального характера в Интернете. Это недопустимо, притом что детям мы вводим школьную форму", - сказала Е.Сенаторова, поясняя необходимость ввести в отечественных школах учительский дресс-код.

Согласно предложению сразу двух комитетов Госдумы — по вопросам семьи, женщин и детей, а также по вопросам образования, в России должен действовать Кодекс школьной чести. В таком документе, уверены парламентарии, необходимо в подробностях прописать нормы внешнего вида сотрудников образовательных учреждений.

Кроме того, в кодексе будут содержаться правила общения между участниками образовательного процесса. Демонстрация неуважения, грубости, невоспитанности и несдержанности недопустима не только со стороны ученика, но и со стороны учителя.

Ожидается, что нормы такого документа будут носить рекомендательный характер, однако его положениями будут закреплены санкции в отношении нарушителей. Наказанием для таких людей могут послужить, например, выговоры - учителям и вызов в школу родителей - ученикам.