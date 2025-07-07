Четыре дополнительных поезда назначили между Петербургом и Москвой

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) запустила дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно в связи с возросшим спросом на поездки между городами. Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале.

Назначены следующие поезда:

№ 249 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36;

№ 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8:10 (без остановок);

№ 845 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15:59;

№ 250 Москва — Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8:10.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, информирует ФПК.Также в компании пообещали по возможности решать вопрос с дефицитом билетов — увеличивать длину регулярных поездов и назначать новые.

6 июля ФПК включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

В тот же день Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила, что количество вагонов в поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом на 6 и 7 июля увеличили.

Утром 7 июля из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны», а также дополнительный поезд «Ласточка» на фоне авиационного коллапса, вызванного серией атак БПЛА.

Паузы в работе петербургского аэропорта Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44, согласно публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также приостанавливала работу — с 16:32 по 17:40, затем — с 22:15 по 0:29. На следующий день в первой половине дня аэропорт работал штатно, но в 17:00 полеты снова прекратили. С 21:30 до 22:30 аэропорт авиаузел прием рейсов.