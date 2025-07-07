 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Четыре дополнительных поезда назначили между Петербургом и Москвой

ФПК запустила дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) запустила дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом и обратно в связи с возросшим спросом на поездки между городами. Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале.

Назначены следующие поезда:

  • № 249 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36;
  • № 846 «Ласточка» Москва — Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8:10 (без остановок);
  • № 845 Санкт-Петербург — Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15:59;
  • № 250 Москва — Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8:10.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, информирует ФПК.Также в компании пообещали по возможности решать вопрос с дефицитом билетов — увеличивать длину регулярных поездов и назначать новые.

Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

6 июля ФПК включила дополнительные вагоны в составы поездов из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

В тот же день Октябрьская железная дорога (ОЖД) сообщила, что количество вагонов в поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом на 6 и 7 июля увеличили.

Утром 7 июля из Петербурга в Москву пустили двойные «Сапсаны», а также дополнительный поезд «Ласточка» на фоне авиационного коллапса, вызванного серией атак БПЛА.

Паузы в работе петербургского аэропорта Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44, согласно публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также приостанавливала работу — с 16:32 по 17:40, затем — с 22:15 по 0:29. На следующий день в первой половине дня аэропорт работал штатно, но в 17:00 полеты снова прекратили. С 21:30 до 22:30 аэропорт авиаузел прием рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФПК Санкт-Петербург Москва поезда транспорт
Материалы по теме
АТОР сообщила о закончившихся билетах на поезда из Петербурга в Москву
Общество
Как выглядят аэропорты во время сбоев полетов самолетов в России. Видео
Экономика
В Пулково разъяснили ситуацию с «бунтом» из-за задержек и курилки за ₽500
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Лавров заявил о зреющем «бунте на корабле» в НАТО Политика, 18:52
Впервые за девять лет в четвертьфинал Уимблдона вышли две россиянки Спорт, 18:51
Суд Амстердама 8 июля рассмотрит вопрос о продлении ареста Квинси Промесу Спорт, 18:49
Трамп вступился за бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Политика, 18:42
Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное Политика, 18:39
Мемкоин президента США Дональда Трампа запустат на новом блокчейне Крипто, 18:36
При взрыве в кальянной в Рязани погиб человек Общество, 18:35
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
На «Иннопроме» презентовали три новые модели Changan Авто, 18:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 18:30
FT узнала о кризисе трастов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций Политика, 18:27
В мэрии назвали дату открытия Ленинградского вокзала после ремонта Город, 18:26
Попавший в американский фильм ветеран Афганистана умер в Омске Общество, 18:24
Чиновник Минтранса умер в здании министерства после совещания Политика, 18:18
Тело Старовойта увезли с места самоубийства Политика, 18:09