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Шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в Самарской области
Шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе «Промсинтез» в Самарской области
Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области, шесть человек погибли, двое пострадали, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Чапаевске произошел взрыв на заводе «Промсинтез», погибли шесть человек, еще двое получили травмы», — сказал собеседник ТАСС.
ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было.
Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.
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