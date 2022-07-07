Власти попросили москвичей не выходить на улицу из-за «залпового ливня»

В отдельных районах Москвы выпало более 30% месячной нормы осадков, дождь продлится до конца суток. В комплексе городского хозяйства столицы сообщили о поваленных деревьях и поврежденных «конструкциях»

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Московские власти устраняют последствия «залпового ливня» и сильного ветра, который обрушился на город 7 июля, жителей просят воздержаться от выхода на улицу. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — говорится в сообщении.

Как заявили власти, из-за сильного ветра и ливня повалены деревья и повреждены «конструкции».

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня 7 июля московские власти предупредили, что в ближайшее время в городе ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 м/c. «Возможно выпадение до 20 мм осадков», — говорилось в сообщении. МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве во второй половине дня. В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что в отдельных районах Москвы за час выпало свыше 30% месячной нормы осадков.

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Из-за сильного ветра остановилось движение на одном из участков Замоскворецкой (зеленой) линии метрополитена. Причиной стало падение деревьев на рельсы.