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Из-за непогоды в Москве встало движение на участке зеленой ветки метро

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Движение поездов метро на одном из участков Замоскворецкой (зеленой) линии метрополитена остановлено, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

Поезда не ходят от станции «Автозаводская» до станции «Орехово».

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — сообщили в Дептрансе столицы.

Во второй половине дня 7 июля московские власти предупредили, что в ближайшее время в городе ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 м/c.

«Возможно выпадение до 20 мм осадков», — говорилось в сообщении.

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«Просим горожан при ухудшении погодных условий избегать пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — призвали городские власти.

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве во второй половине дня.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 часов до конца суток 7 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», — говорилось в сообщении. В ведомстве посоветовали автомобилистам при непогоде снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции.

В середине дня 7 июля в Москве стояла жаркая солнечная погода, воздух прогрелся до 31 градуса Цельсия.

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