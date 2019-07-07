Умер основатель музыкального стиля босанова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,12 62,30 EUR Нал. 72,16 70,30 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 228,00 +276,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
Умер основатель музыкального стиля босанова Общество, 02:06 В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями Общество, 01:34 В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном Общество, 01:02 С единственным россиянином в НБА досрочно расторгли контракт Спорт, 00:42 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 00:37 Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки Спорт, 00:19 В Москве в госпитале им. Бурденко произошел пожар Общество, 06 июл, 23:54 Экс-глава MI6 заявил о «политическом нервном срыве» у Британии Политика, 06 июл, 23:54 МИД напомнил послу США в Грузии об американской «рестрикционной дубинке» Политика, 06 июл, 23:35 Фильм режиссера Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Чехии Общество, 06 июл, 23:11 Советник лидера Ирана подтвердил планы повысить обогащение урана до 5% Политика, 06 июл, 22:33 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 06 июл, 22:21 Как прошел матч за Суперкубок России по футболу. Фоторепортаж Спорт, 06 июл, 22:07  Двух задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму в пригороде Триполи Общество, 06 июл, 21:59
Общество ,  
0 
Умер основатель музыкального стиля босанова
В конце 1950 — начале 1960 годов бразильский гитарист и певец Жуан Жилберту сделал стиль босанова популярным во всем мире
Жуан Жилберту (Фото: Mary Altaffer / AP)

В Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет скончался бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту, являющийся создателем музыкального стиля босанова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников музыканта.

Жуан Жилберту считается основоположником стиля босанова, представляющего собой сочетание ритмов бразильской самбы и джаза. Слово босанова (bossa nova) означает буквально «новый тренд» или «новая волна». Стиль зародился, когда Жилберту пытался создать свою собственную манеру игры на гитаре. Показанный им в 1957 году стиль произвел сенсацию в музыкальных кругах Рио, и многие молодые гитаристы стали ему подражать.

Первым успешным образцом в стиле босановы стал альбом «Песня слишком сильной любви» («Canção do amor demais») в 1958 году, Жилберту аккомпанировал в новом стиле певице Элизет Кардозу.

Альбом 1964 года Getz/Gilberto, записанный Жилберту совместно с американским саксофонистом Стэном Гетцем при участии бразильского композитора и пианиста Антониу Карлуса Жобина уже был продан миллионными тиражами, был отмечен несколькими премиями Грэмми и популяризировал боссанову по всему миру.

Первым настоящим хитом, благодаря которому босанова переступила национальные границы, была всемирно известная ныне «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema», «The Girl From Ipanema», 1963 год, альбом Getz/Gilberto). Музыку написал Антониу Карлос Жобин, текст Винисиуc ди Морайс. Версия в исполнении Аструд Жилберту (первая жена Жуана Жилберту) под аккомпанемент Стэна Гетца и самого Жуана Жилберту стала международным хитом. В 2004 году вариант песни в исполнении Гетца и Жилберту вошел в число пятидесяти композиций, отобранных Библиотекой Конгресса США для добавления в национальный реестр.

Последний концерт Жилберту состоялся в 2008 году.

Автор: Мария Бондаренко
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter