Умер основатель музыкального стиля босанова

В конце 1950 — начале 1960 годов бразильский гитарист и певец Жуан Жилберту сделал стиль босанова популярным во всем мире

Жуан Жилберту (Фото: Mary Altaffer / AP)

В Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет скончался бразильский гитарист, певец и композитор Жуан Жилберту, являющийся создателем музыкального стиля босанова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на родственников музыканта.

Жуан Жилберту считается основоположником стиля босанова, представляющего собой сочетание ритмов бразильской самбы и джаза. Слово босанова (bossa nova) означает буквально «новый тренд» или «новая волна». Стиль зародился, когда Жилберту пытался создать свою собственную манеру игры на гитаре. Показанный им в 1957 году стиль произвел сенсацию в музыкальных кругах Рио, и многие молодые гитаристы стали ему подражать.

Первым успешным образцом в стиле босановы стал альбом «Песня слишком сильной любви» («Canção do amor demais») в 1958 году, Жилберту аккомпанировал в новом стиле певице Элизет Кардозу.

Альбом 1964 года Getz/Gilberto, записанный Жилберту совместно с американским саксофонистом Стэном Гетцем при участии бразильского композитора и пианиста Антониу Карлуса Жобина уже был продан миллионными тиражами, был отмечен несколькими премиями Грэмми и популяризировал боссанову по всему миру.

Первым настоящим хитом, благодаря которому босанова переступила национальные границы, была всемирно известная ныне «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema», «The Girl From Ipanema», 1963 год, альбом Getz/Gilberto). Музыку написал Антониу Карлос Жобин, текст Винисиуc ди Морайс. Версия в исполнении Аструд Жилберту (первая жена Жуана Жилберту) под аккомпанемент Стэна Гетца и самого Жуана Жилберту стала международным хитом. В 2004 году вариант песни в исполнении Гетца и Жилберту вошел в число пятидесяти композиций, отобранных Библиотекой Конгресса США для добавления в национальный реестр.