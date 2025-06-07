Путин подписал закон о легализации гостевых домов

Эксперимент пройдет в ряде регионов, в том числе на Алтае, в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму, с 1 сентября и до конца 2027 года. Он призван решить проблему легализации размещения отдыхающих в частном секторе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В российских регионах 1 сентября начнется эксперимент по легализации гостевых домов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Пробная легализация продлится до конца 2027 года, проводить ее будут в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Кемеровской областях, а также в Крыму, Севастополе, Херсонской области и на федеральной территории «Сириус».

В документе прописаны понятие «гостевого дома» (индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для предоставления услуг по временному размещению), требования к таким заведениям, виды участка, где может располагаться гостевой дом.

Владельцам домов нужно будет внести их в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, чтобы получить индивидуальный номер.

Проект, который выводит из серой зоны гостевые дома в частном секторе, разработали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач и другие парламентарии. Авторы отмечали, что отсутствие регулирования в этой сфере негативно влияло «на уровень обеспечения защиты прав потребителей и их безопасность» и создавало правовую неопределенность в вопросе требований к собственникам домов.

В конце мая законопроект приняла Госдума, 4 июня его одобрили в Совфеде.