Путин подписал закон о легализации гостевых домов
В российских регионах 1 сентября начнется эксперимент по легализации гостевых домов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Пробная легализация продлится до конца 2027 года, проводить ее будут в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Кемеровской областях, а также в Крыму, Севастополе, Херсонской области и на федеральной территории «Сириус».
В документе прописаны понятие «гостевого дома» (индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для предоставления услуг по временному размещению), требования к таким заведениям, виды участка, где может располагаться гостевой дом.
Владельцам домов нужно будет внести их в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, чтобы получить индивидуальный номер.
Проект, который выводит из серой зоны гостевые дома в частном секторе, разработали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач и другие парламентарии. Авторы отмечали, что отсутствие регулирования в этой сфере негативно влияло «на уровень обеспечения защиты прав потребителей и их безопасность» и создавало правовую неопределенность в вопросе требований к собственникам домов.
В конце мая законопроект приняла Госдума, 4 июня его одобрили в Совфеде.
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