 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин подписал закон о легализации гостевых домов

Эксперимент пройдет в ряде регионов, в том числе на Алтае, в Краснодарском крае, Дагестане и Крыму, с 1 сентября и до конца 2027 года. Он призван решить проблему легализации размещения отдыхающих в частном секторе
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В российских регионах 1 сентября начнется эксперимент по легализации гостевых домов, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Пробная легализация продлится до конца 2027 года, проводить ее будут в Республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Кемеровской областях, а также в Крыму, Севастополе, Херсонской области и на федеральной территории «Сириус».

В документе прописаны понятие «гостевого дома» (индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для предоставления услуг по временному размещению), требования к таким заведениям, виды участка, где может располагаться гостевой дом.

Госдума поддержала эксперимент по легализации гостевых домов
Бизнес
Фото:Анвар Галеев / Global Look Press

Владельцам домов нужно будет внести их в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, чтобы получить индивидуальный номер.

Проект, который выводит из серой зоны гостевые дома в частном секторе, разработали заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач и другие парламентарии. Авторы отмечали, что отсутствие регулирования в этой сфере негативно влияло «на уровень обеспечения защиты прав потребителей и их безопасность» и создавало правовую неопределенность в вопросе требований к собственникам домов.

В конце мая законопроект приняла Госдума, 4 июня его одобрили в Совфеде.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
легализация частный сектор туризм отели Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
АТОР сообщила о трехкратном росте числа иностранных туристов в России
Общество
Чешских туристов задержали за попытку сделать фото ракеты на Байконуре
Политика
Чернышенко заявил о росте на 42% числа иностранных туристов в отелях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина Общество, 22:48
Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение Общество, 22:39
Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе Политика, 22:31
Пожар на складе в Подмосковье локализовали Общество, 22:27
Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Политика, 21:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов Политика, 21:37
Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога Общество, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля Общество, 21:18
Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии Общество, 21:08
У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков Общество, 21:07
Сафонов пропустит матч против Белоруссии после грубой ошибки с Нигерией Спорт, 21:00