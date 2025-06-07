Росгвардия усилит охрану гособъектов из-за «новых угроз»

Росгвардия усилит охрану государственных объектов в России. Речь идет об увеличении числа боеприпасов и новом оружии, в том числе пулеметах

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Охранники государственных объектов в России могут получить от Росгвардии пулеметы, пишет «Парламентская газета», в распоряжении которой оказался соответствующий приказ директора службы Виктора Зотова.

Росгвардия внесла изменения в приказ, регламентирующий виды вооружения, патронов, а также нормы обеспечения ими сотрудников «Охраны» — специальных ведомственных подразделений, которые следят за безопасностью важных государственных объектов.

В документе уточняется, что теперь перечень оружия для охраны гособъектов заменяется на более широкое определение — «боевое ручное стрелковое оружие», к которому относятся, в частности, пистолеты-пулеметы и пулеметы. Авторы инициативы считают, что эта мера стала необходимой из-за появления новых угроз — в частности, беспилотников, которые несут взрывчатку.

Так, накануне, 6 мая, Росгвардия показала, как предотвратила теракт на одном из военных объектов в Рязанской области. У террориста изъяли два беспилотника и оружие.

Еще одно нововведение касается количества боеприпасов. Новая редакция документа увеличивает «неснижаемый запас» уже стоящих на вооружении «Охраны» пулеметов. Раньше к ним прилагались по две коробки с пулеметными лентами на 200 патронов, теперь к ним добавятся еще по три снаряженных магазина.