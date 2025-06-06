Росгвардия показала кадры предотвращения теракта с беспилотником
Росгвардия предотвратила теракт на одном из военных объектов в Рязанской области. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
На нем зафиксирован момент, где злоумышленник подготавливает БПЛА к полету. После того как боец Росгвардии крикнул «стоять», мужчина начал убегать. Далее съемка прерывается.
У террориста изъяли два беспилотника и оружие. По данным ведомства, это травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
6 июня злоумышленник готовился совершить террористический акт с применением БПЛА на одном из военных объектов в Рязанской области. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Ведомство сообщило, что ОМОН уже обезвредил два подготовленных к запуску беспилотника.
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