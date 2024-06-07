Одного из богатейших поляков нашли мертвым

Основатель крупной мебельной компании и один из богатейших польских бизнесменов пропал во время утренней прогулки, спустя почти сутки его нашли мертвым. Пять лет назад его обвинили в коррупции, а в начале года делу дали новый ход

Фото: Jussi Nukari / imago-images.com / Global Look Press

В Польше полицейские нашли тело пропавшего бизнесмена Ежи Кржановского, сообщил пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский, передает Wirtualna Polska.

Ему было 54 года. Мужчина вышел на пешую прогулку утром в четверг, 6 июня, и пропал. Через несколько часов его родственники уведомили экстренные службы, поисковая операция получила высшую категорию важности, что означает наличие признаков прямой угрозы жизни. Поиск вели с помощью дронов и собак, удалось обнаружить телефон Кржановского, а около часа ночи нашли и тело.

«По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», — добавил Бужиньский.

Мужчину обнаружили неподалеку от его дома, причиной смерти мог стать обширный инфаркт, сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на источники. RMF24 в полиции сообщили, что пока нельзя исключить ни одну версию о произошедшем.

Ежи Кржановский — один из богатейших граждан Польши. В 1992 году вместе с братом Адамом он основал мебельную компанию «Новый стиль» (Nowy Styl), которая стала одним из самых узнаваемых производителей стульев в Польше и Европе. Компания называет себя одним из лидеров мебельной отрасли Европы. Nowy Styl экспортирует свою продукцию в 70 стран мира, в прошлом году выручка достигла €310 млн.

Братья Кржановские в 2021 году заняли 57-е место в списке 100 самых богатых поляков по версии Forbes. Их активы тогда оценивались в 1,21 млрд злотых ($0,31 млрд).

В 2016 году Ежи Кржановского обвинили в коррупции и задержали вместе с бывшим вице-президентом Агентства промышленного развития Патриции З. По версии прокуратуры, бизнесмен оплатил Патриции З. пребывание в комплексе отдыха и развлечений, поездку в Дубай, билеты на VIP-ложу на спортивных соревнованиях и алкоголь.

В обмен на это женщина стала помогать Nowy Styl с получением контрактов, продажей продукции и организацией для руководства встреч с необходимыми людьми.

Бизнесмен не признал себя виновным. В Nowy Styl подчеркивали, что Кржановский и Патриция З. были друзьями и знакомство не принесло компании никаких преференций, а отдых в Дубае был в тот период, когда женщина уже ушла с госдолжности. Кржановский вскоре вышел под залог. В начале 2024 года прокуратура вернулась к изучению этого дела.

В январе 2023 года он передал все свои акции компании двум дочерям, а также ушел с поста вице-президента правления «Нового стиля».